Belediyelerin ücretsiz YKS ve LGS hazırlık kursları, eğitimde yeni bir tartışma başlattı. Ekonomik açıdan ailelere destek olarak görülse de, uzmanlar bu uygulamaların yeterli altyapı ve şeffaf başarı verileri olmadan yürütülmesini “verimsizlik” ve “kaynak israfı” olarak değerlendiriyor.

MAHMUT ÖZAY - Belediyelerin son yıllarda sayılarını hızla artırdığı ücretsiz YKS ve LGS hazırlık kursları, eğitim dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle ekonomik olarak zorlanan aileler için bir “can simidi” olarak görülen bu uygulamalar, sektör temsilcileri tarafından “verimsizlik” ve “uzmanlık eksikliği” gerekçeleriyle eleştiriliyor.

Eğitimci Levent Nayki’ye göre belediyelerin bu işe girişmesi hem kaynak hem de zaman israfı. Nayki, belediyelerin kendi asli görevlerinin dışına çıktığını savunarak “Sınav hazırlığı başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandır. Profesyonel altyapı ve deneyim olmadan bu işi yürütmeye çalışmak, gençlerin geleceği üzerinden deneme yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca liralık bütçeler harcanmasına rağmen başarı tablolarının şeff af olmadığını belirten Nayki, şu soruyu soruyor: Kaç öğrenci ilk 10 bine giriyor, kaçı nitelikli okullara yerleşiyor? Bu soruların cevabı yok. İyi niyetle yapılan her iş, doğru iş değildir.

