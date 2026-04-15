Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Mersin'de benzer bir facianın eşiğinden dönüldü. Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin okula silahla geldiği tespit edildi. Okul yönetimi ve polisin hızlı müdahalesiyle silah ele geçirilirken, öğrenci gözaltına alındı. Paniğe yol açan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Önceki gün Şanlıurfa Siverek'te bir lisede, bugün ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırının yankısı hala sürerken, az kalsın bir facia da Mersin'de yaşanacaktı.

OKULA SİLAHLA GELDİ

Tarsus ilçesinde, bugün öğle saatlerinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği tespit edildi. Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı.

SİLAHA EL KONULDU, ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi. İnfiale yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ SALDIRILAR

Önceki gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

Bugün ise öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 öğretmen ve 3 öğretmen ile 20 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci ise öldü.

