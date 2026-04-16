Siverek’teki lise saldırısının ardından Kahramanmaraş’ta da ortaokulda bir öğrenci katliam yaptı. 5 silahla okulu basan 8’inci sınıf öğrencisi 1’i öğretmen 8 öğrenciyi öldürdü. Saldırının ardından intihar etti.

Türkiye, Şanlıurfa Siverek’teki okul saldırısının şokunu atlatamadan Kahramanmaraş’tan gelen katliam haberiyle sarsıldı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İ.A.M. saat 13.45 sıralarında babasının silahlarıyla geldiği okulda iki sınıfa girerek kurşun yağdırdı. Biri öğretmen 8’i öğrenci 9 kişi can verdi. 20 kişi de yaralandı.

Silah seslerini duyan öğrenciler kaçışırken bazıları da canını kurtarmak için camlardan atladı.

11 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Okula 5 silah, 7 şarjörle gelen ve kendi hayatına son veren saldırgan İ.A.M.’nin babası polis başmüfettişi Uğur M. ve öğretmen olan annesi Peyman M. de gözaltına alındı.

Öğrenciler tahliye edildi, veliler ise okula koştu. İçişleri, Millî Eğitim, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanı Kahramanmaraş’a geldi. Yaşanan facia sonrası soruşturma başlatılırken 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 Cumhuriyet savcısı, 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişi görevlendirildi. Ayrıca saldırganın, daha önce aynı sınıftan olan arkadaşlarına ‘sizi öldüreceğim’ dediği iddia edildi.

Dehşeti anlatan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “8. sınıf öğrencisi, sırt çantasında getirdiği silahlarla iki sınıfa girerek ateş edip ölüm ve yaralanmalara sebep oldu. Başka okulda bir olay yok. Sosyal medyada yazılanlar doğru değil” dedi.

İlde okullar 2 gün tatil edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanan 11 vatandaşın taburcu edildiğini açıkladı.

