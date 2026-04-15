Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen saldırı sonrası 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye giden Bakanlar, saldırıda yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Olayda yaralanan ve tedavi altında olan bir öğrenci "Can havliyle pencereye atladım" sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden bakanlar, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerle görüştü.

Bakanlar, daha sonra yoğun bakım servisindeki yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci anlattı: "Can havliyle pencereden atladım"

YARALI ÖĞRENCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki ortaokulda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

