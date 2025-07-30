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TEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM&#039;de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda 3 tır ile hafriyat kamyonu zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, İstanbul istikametinde trafik tek şeride düştü.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 tır ve bir hafriyat kamyonu birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, İstanbul yönünde trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.

TEM'DE AĞIR VASITALAR ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki AT 5582 EH plakalı DAF marka tır, M.B.M. yönetimindeki 79 AHP 830 plakalı DAF marka tır, M.K. hakimiyetindeki 01 AOF 529 plakalı hafriyat kamyonu ile İ.U'nun kullandığı 01 EGY 89 plakalı Mercedes marka tır zincirleme kazaya karıştı.

TEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü - 1. Resim

İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü M.K. ile İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.

TEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü - 2. Resim

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİK AKSIYOR

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, İstanbul istikameti kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

TEM'de 3 tır, 1 hafriyat kamyonu birbirine girdi! Yaralılar var, İstanbul yönü trafik tek şeride düştü - 3. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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