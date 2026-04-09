Aydın'da zeytinlik alanda başından vurulmuş halde bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Genç kızın tutuklu sevgilisi Efe F. hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Zanlı cinayeti reddetse de daha önceden Hanedan'a tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Otopsi raporunda ise darp ve cebir bulguları yer alıyor.

Aydın'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın (20) başından tabancayla vurularak öldüğü belirlenmişti.

TESLİME'Yİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayla ilgili çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe F.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, Efe F. cinayet şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efe F. hakkında ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Cinayet zanlısı olarak yargılanan Efe F., bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanma sürecine ilişkin görülen mahkemede taraflar hazır bulunurken, hakim karşısına çıkan Efe F. savunmasında Teslime’yi kendisinin öldürmediğini ve intihar ettiğini öne sürerek beraatını talep etti.

SAĞLIKÇILARA 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞ

Olay günü ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelleri de mahkemede tanık olarak dinlendi. Sağlık personeli G.K.; "Olay tarihinde ‘bir ateşli silahlı canına kıyma vakası olduğu’ ihbarı geldi. Hatta hastanın nefes aldığı da söylendi. Olay yerine ambulansla intikal ettik. Gittiğimizde nefes almıyordu. Tüm ölüm belirtileri oluşmuştu. İlk olay yerine gittiğimizde yanında erkek bir şahıs vardı ama karanlık olduğu için buradaki sanık olup olmadığını bilmiyorum. Bu erkek şahıs kendisini hastanın erkek arkadaşı olarak tanıttı. Kendisine olay hikayesinin nasıl olduğunu sorduğumuzda, kız arkadaşına ulaşamadığını ve uygulama üzerinden nerede olduğunu bulup geldiğini söyledi" dedi.

Diğer sağlık personeli tanık İ.A. ise "Olay tarihinde bize canına kıyma diye anons geldi. Oraya gittiğimizde buradaki erkek şahıs oradaydı ve panik halindeydi. Hastanın kendisini vurarak canına kıydığını söyledi. Bul uygulamasından bulduğunu, buraya geldiğini ve kendisinin canına kıydığını söyledi" şeklinde konuştu.

"EFE O ANDA KENDİNDE DEĞİLDİ"

Mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan ve olay tarihlerinde yanlarında olan tanık A.P. ise olay günü ve öncesinde yaşananları anlatarak "Beni U.B. aradı. ‘Teslime kafasına sıkmış acil gelmen lazım’ dedi. Olay yerine geldiğimizde ambulansın olduğu yere gittim. Yerde Teslime’yi gördüm üstü kapatılmıştı. Efe, o an kendinde değildi, ilk başta bir şey konuşamadım. Daha sonra hep beraber yanına gidip sorduk, hiçbir şey söylemedi" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Teslime’nin babası Beytullah Hanedan ise mahkemede, "Tanık beyanları çelişkilidir. En ağır cezanın uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Tekrar savunması alınan sanık Efe Fidan da "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay benim anlattığım şekilde oldu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından İddia Makamı yeniden iddianameyi okuyarak Efe F.’nin olayı daha önceden planladığını, tasarlayarak öldürdüğünü ve intihar süsü vermek istediğini öne sürerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Efe F.’nin ‘kadına karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ve ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek, şu ifadeleri kullandı: "Sanık Efe Fidan hakkında kasten öldürmeden dolayı ceza verildi. Aynı zamanda bunun kadına karşı işlendiğinden bahisle nitelikli hal uygulandı ve ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. İddia makamı aynı mütalaayı tekrar etti. Mahkeme sadece burada tasarlayarak değil bunun kadına karşı kasten öldürme olduğuna kanaat getirdi. Bu ceza verildi ancak, 2 hafta içerisinde mahkeme bu kararı hangi gerekçeyle verdiğini açıklayacak. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra sanık müdafileri İzmir İstinaf Mahkemesi’ne itiraz edeceklerdir. Şu an yerel mahkeme aşaması bitti.

Biz adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz. Bu davada da toplanan somut deliller uyarınca sanığın suça eğilimli kişiliği ve daha önceden atmış olduğu tehdit mesajları, madde bağımlılığı, sanık Efe’nin tanıklarla olan beyanındaki çelişkiler, otopsi raporundaki darp, cebir bulguları, tape kayıtlarındaki dökümler incelendiğinde, aslında biz bunun tasarlayarak bir cinayet olduğunun kanaatindeyiz ancak mahkeme bunun tasarlayarak olmadığını kanaat getirdi. Üst mahkemeye bunun aynı zamanda tasarlayarak bir cinayet olduğu konusunda itirazlarımızı yapacağız. Mahkeme kasten öldürmenin haricinde sanığın ruhsatsız silah sebebiyle de cezalandırılmasına karar verdi. Sanık bundan dolayı da 2 yıllık bir hapis cezası aldı" dedi.

Mahkeme çıkışında karara ilişkin konuşan baba Beytullah Hanedan ise "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" şeklinde konuştu.

