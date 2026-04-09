Faizsiz yatırım araçlarına ilgi artarken kira sertifikası (sukuk) öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Katılım bankacılığı sisteminde önemli bir yere sahip olan bu yatırım aracı, hem bireysel yatırımcılar hem de helal yatırım arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, kira sertifikası nerede işlem görür, borsada işlem görür mü?

KİRA SERTİFİKASI NEREDE İŞLEM GÖRÜR?

Kira sertifikaları, ihraç sürecinde doğrudan yatırımcılara sunulabildiği gibi, ihraç sonrası ikinci el piyasalarda da işlem görebilir. Bu sertifikalar genellikle bankalar, aracı kurumlar ve varlık kiralama şirketleri aracılığıyla yatırımcılara ulaştırılır. Katılım bankaları üzerinden alış-satış gerçekleştirilir.

İkinci el piyasada ise kira sertifikaları, yatırım hesapları üzerinden alınıp satılabilir. Mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri ve yatırım platformları aracılığıyla yatırımcılar bu ürünlere erişim sağlayabilir. Böylece yatırımcılar, vade sonunu beklemeden ellerindeki sertifikaları nakde çevirme imkanına sahip olur.

KİRA SERTİFİKASI BORSADA İŞLEM GÖRÜR MÜ?

Kira sertifikaları belirli koşullar sağlandığında Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde kira sertifikalarını alıp satabilir, böylece ikincil piyasada likidite imkânından yararlanabilirler. Ancak yatırımcıların, satın alacakları sertifikanın işlem gördüğü piyasayı ve likidite durumunu önceden incelemesi önemli.

KİRA SERTİFİKASI VE KATILIM YATIRIMLARI

Kira sertifikaları, islami yatırım fonu Türkiye seçenekleri ve katılım fonları ile birlikte değerlendirilir. Bu ürünler, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak geliştirildiği için Türkiye'deki helal yatırım araçları arasında yer alması nedeniyle sıkça tercih edilir.

