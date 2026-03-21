Kayseri’de 22 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Hekim önlüğüyle son yolculuğuna uğurlanan Mercan’ın cenazesindeki o anlar yürekleri burktu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) K.E. (42) yönetimindeki otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren Mercan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tıp öğrencisi Yaren’e veda! Cenazedeki detay yürek burktu

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

HEKİM ÖNLÜĞÜ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Yaren Mercan, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Tıp öğrencisi Yaren’e veda! Cenazedeki detay yürek burktu

Tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine konulan hekim önlüğü de görenlerin yüreğini burktu.

Tıp öğrencisi Yaren’e veda! Cenazedeki detay yürek burktu

Cenaze namazına, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yaren'in ailesi ve hekim önlüğü giyen okul arkadaşları katıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası