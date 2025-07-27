Tır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi resmen biçti geçti! Eski baro başkanı öldü, 1 kişi ağır yaralı

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte ilerleyen tır, motosiklet ve çekiciye arkadan çarptı. Feci kazada Kahramanmaraş eski baro başkanı ölürken, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin önceki dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu olduğu öğrenildi.

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MOTOSİKLETTEN DÜŞEN ÇANTASINI ALMAK İSTEMİŞTİ

Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan çekici de sağ şeride park etti.

TIR, MOTOSİKLET VE ÇEKİCİYİ BİÇTİ GEÇTİ

Arkadan gelen tır, sağ şeritte fark etmediği motosiklet ve çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı.

ESKİ BARO BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.