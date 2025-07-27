Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi resmen biçti geçti! Eski baro başkanı öldü, 1 kişi ağır yaralı

Tır sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciyi resmen biçti geçti! Eski baro başkanı öldü, 1 kişi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tag Otoyolu, Kaza, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TAG Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte ilerleyen tır, motosiklet ve çekiciye arkadan çarptı. Feci kazada Kahramanmaraş eski baro başkanı ölürken, bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin önceki dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEN ÇANTASINI ALMAK İSTEMİŞTİ

Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan çekici de sağ şeride park etti.

TIR, MOTOSİKLET VE ÇEKİCİYİ BİÇTİ GEÇTİ

Arkadan gelen tır, sağ şeritte fark etmediği motosiklet ve çekiciye arkadan çarptı.  Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı.

ESKİ BARO BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gayrimenkul Sertifikası ne zaman halka arz olacak, birim fiyatı ne kadar? Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacakAnkara'daki Eymir Gölü, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayatının baharını yaşayamadı! Kocaeli'de saldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü - 3. SayfaSaldırıya uğrayan genç bıçaklanarak öldürüldü5 günde 210 hayvanı telef oldu! Kırıkkale'de besici kabusu yaşadı - 3. Sayfa5 günde 210 hayvanı telef oldu!Dondurma iadesini yapamayınca deliye döndü! Markette dehşet anları - 3. SayfaDondurma iadesini yapamayınca deliye döndü!29 yaşındaki gencin arkadaşlarının evinde şüpheli ölümü - 3. Sayfa29 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!10 araç birbirine girmişti! 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - 3. SayfaZincirleme kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı!"Çöp ev" iddiası nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi! "İzinsiz evimin içine giriyor" - 3. Sayfa"İzinsiz evimin içine giriyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...