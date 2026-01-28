Aydın’ın Efeler ilçesinde 36 yaşındaki Merve Sezer, balkonda telefonla konuştuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.

Olay, Zeybek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Sezer, evinin balkonunda telefonla konuştuğu esnada fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sezer, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezer'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini hüzne boğdu.

Trajik ölüm! 3 çocuk annesi Merve Sezer’in vefatı kahretti

Merve Sezer'in Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aytun Parlar'ın kızı olduğu öğrenildi.

DEFNEDİLDİ

Genç kadının cenazesi Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ailesi, yakın dostları ve vatandaşlar katıldı.

Trajik ölüm! 3 çocuk annesi Merve Sezer’in vefatı kahretti

Haberle İlgili Daha Fazlası