Anadolu Ajansı • Van
Van'da otobüs yoldan çıktı: Çok sayıda kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde yoldan çıkan otobüsteki 11 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, Van-Erciş kara yolunda Erkan Avar'ın kullandığı otobüs, Karahan Mahallesi yakınlarında kar küreme çalışması yapan araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR