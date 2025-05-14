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Vekilim dedi, aracını zabıtanın üzerine sürdü! İstanbul'da dehşet anlar kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vekilim dedi, aracını zabıtanın üzerine sürdü! İstanbul&#039;da dehşet anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Güngören'de kapalı bir yolu kullanmak isteyen sürücü aracını zabıtanın üzerine sürdü. Kendisini vekil olarak tanıtan sürücünün kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Güngören'de kendisini vekil olarak tanıtan bir sürücü aracını zabıtaların üzerine sürerek kaçtı.

TRAFİĞE KAPALI YOLDAN GEÇMEK İSTEDİ

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla güvenlik önlemi alarak, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi'nin bir bölümünü trafiğe kapattı.

Araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, iddiaya göre 34 DYM 34 plakalı otomobilin sürücüsü güzergahını değiştirmek istemedi.

VEKİLİM DEDİ, ZABITANIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kendisini milletvekili olarak tanıttığı öne sürülen sürücü, zabıta ekipleriyle tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, otomobilini zabıta görevlilerinin üzerine sürerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Ezilme tehlikesi geçiren zabıtalar ilçe emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

Bu arada, sürücünün aracını zabıta ekiplerinin üzerine sürdüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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