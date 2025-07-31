'Yavaşsın' diye kovalandı, bir daha geri dönemedi! 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mersin’in Anamur ilçesi Saray Mahallesi'ndeki "Osman Sinanoğlu" pasajında bulunan bir dönerci dükkânında çalışan 24 yaşındaki ustabaşı N.U., aynı iş yerinde servis elemanı olarak bulunan 12 yaşındaki Eyüp Can G. ile şakalaşırken trajik bir olay yaşandı. İddiaya göre; servis sırasında yavaş davrandığını düşündüğü Eyüp Can’a takılan N.U., sonrasında onu şaka amacıyla kovalamaya başladı.

ZEMİN KATTA HAREKETSİZ BULDULAR

Kovalama pasajdan dışarıya kadar sürdü ve kısa süre içinde çocuk gözden kayboldu. Eyüp Can'ın bir süre sonra iş yerine dönmemesi üzerine çalışanlar endişelenip arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucunda küçük çocuk pasajın zemin katında hareketsiz halde bulundu.

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OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde çocuğun vücudunda düşmeye bağlı olabileceği düşünülen beş adet kesik tespit edildi. Eyüp Can’ın cenazesi detaylı otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi raporuna göre, çocuğun yüksekten düşmeye bağlı olarak kafa travması geçirdiği, çeşitli kemiklerinde kırıklar oluştuğu ve iç organlarında ciddi hasarlar bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan N.U., “İhmali Davranışla Ölüme Sebebiyet Verme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan N.U., cezaevine gönderildi.

Olayın aydınlatılması için soruşturma sürerken, güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Görüntülerde Eyüp Can’ın sokakta yürüdüğü, ardından N.U.'nun peşine düşmesiyle çocuğun kaçmaya başladığı anlar yer aldı.