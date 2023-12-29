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    Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu?

    Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar karakterini oynayan Yiğit Yazıcı sosyal medyada gündem oldu. Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu? sorularıyla aratılan Yiğit Yazıcı'nın bilinmeyenleri haberimizin detayında:

    Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu?
    Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kızılcık Şerbeti'ne sonradan aktılan Rüzgar karakterini oyuncu Yiğit Kirazcı oynuyor. Diziye diğer bir karakter olan Alev'in sevgilisi olarak katıldı. Ancak dengeleri değiştiren Rüzgar her bölüm daha fazla popüler oluyor. Bu kez son bölümde Pembe ile olan sohbeti kahkahalara boğdu. Yiğit Kirazcı sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu oldu. Peki kim bu Yiğit Yazıcı nasıl yoyuncu oldu? İşte detaylar..

    YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

    1983 yılında İstanbul'da doğan Yiğit Kirazcı, aslen Burhaniyeli'dir. Üniversite eğitimine kadar hangi okullarda okuduğu henüz bilinmiyor. Ancak Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunu olduğu kaydedilmiş. Üniversite hayatı boyunca modellik ve mankellik yaptı. Akabinde ise Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ilk kez kamera karşısında geçti.

    Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu?

    Kariyerine geç başlasada birden parladı ve 38 yaşındaki oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle uluslararası büyük bir başarıya imza attı. Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. 

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kızılcık Şerbeti RüzgarYiğit Kirazcı
    Haberler > Biyografi > Kızılcık Şerbeti Rüzgar kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşındadır, nasıl oyuncu oldu?
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