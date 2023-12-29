Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksek kiminle evli? Gülşen Yüksek Salt dolandırıcı mı?

29 Aralık 2023 19:36 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 19:36

Gülşen Yüksel, hakkında geçtiğimiz haftalarda dolandırıcılık söylentileri ortaya atıldı. Ancak buna dair açıklama yapan Yüksel, iftiraları kabul etmedi. 18 yıldır her sabah ekranlarda magazin programını beraber yapan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı yolları ayırdı. Gülşen Yüksel 29 Aralık 2023 tarihinde ekranlara veda etti. Yüksel'in bu ani kararı kafaları karıştırdı. İddiaları yalanlasalarda ayrılık kafaları karıştırdı. Müge Dağıstanlı ekranlara yeni bir programla devam edecek. Ancak Gülşen Yüksel'in özel hayatı merak edildi. Özellikle kiminle evli olduğu araştırıldı.

GÜLŞEN YÜKSEL SALT KİMDİR?

1977 yılında Sivas'ta doğdu. Gülşen Yüksel, meslek hayatına Sabah Gazetesiyle başladı. Akabinde ise Vatan Gazetesi Magazin Müdürlüğü'ne yükseldi. Kamera karşısına ise ilk kez 2007 yılında Kanaltürk ekranlarında partneri Müge Dağıstanlı ile yaptıkları "2. Sayfa" programıyla çıktı. Sonra Gülşen Yüksel televizyon kariyerinde farklı kanallarda farklı program isimleri ile aynı formatta bir çok projeyle yer aldı. Yüksel, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renkli Sayfalar" programı ile 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmişti. 2012 yılında Vestel Grubu’nun ARGE şirketi olan VESTEL’in Genel Müdürü Metin Salt ile evlendi.

Gülşen Yüksel ekranlara veda ederken aldığı kararı şu sözlerle anlattı:

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz. 2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada birlikte olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın..."