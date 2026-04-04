Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İtalyan basınının köklü gazetelerinden Il Messaggero'ya konuştu.

Türk savunma sanayiinin son dönemde yakaladığı küresel ivme ve bölgesel caydırıcılık, Avrupa basınının odağına yerleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'ya verdiği mülakatta, Türkiye'nin Orta Doğu'daki güncel gelişmelere ve çatışma sonrası sürece dair yaklaşımını paylaştı.

Bakan Güler’in gazeteci Nicola Pinna’ya verdiği mülakattan öne çıkan satır başları şöyle:

"TÜRKİYE ATEŞKES SONRASI SÜREÇ İÇİN HAZIR"

"Ülkemiz, savaş sonrası dönemde dengeleyici ve yapıcı bir rol oynayabilir. Jeopolitik konumumuzu göz önünde bulundurarak, çevremizde bir güvenlik kuşağı ve istikrar ortamını hedefliyor, uluslararası barışa katkıda bulunuyoruz."

Çatışmaların sadece can kaybına değil, küresel ekonomiye de ağır darbe vurduğuna değinen Bakan Güler, çözümün askeri değil diplomasiyle çözüleceğinden bahsetti:

"Hiçbir bölgesel kriz askeri yöntemlerle kalıcı bir şekilde çözülemez. Mevcut koşullardan bağımsız olarak, diplomasinin hala bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, bölgesel ve Batılı aktörlerle diyalog kurabilen az sayıdaki ülkeden biridir."

İRAN FÜZESİ SORULDU

İran füzelerinin Türk hava sahasına ulaşmasıyla ilgili gelen soruya Bakan Güler, Türkiye’nin sabrının bir sınırı olduğunu hatırlatarak cevap verdi:

"Kendi topraklarımıza veya vatandaşlarımıza yönelik hiçbir tehdidi cevapsız bırakmayacağımızı vurgulamak önemli. Hem ulusal imkanlarla hem de NATO ittifakı kapsamında her türlü tehdide tepki verme kapasitemiz ve irademiz var."

Öte yandan Bakan Güler, İtalyan gazetecinin "Trump, İran’da tüm rejimin değiştiğini düşünüyor. Yeni dini lider Mücteba Hamaney'in seçilmesi bir değişiklik olarak kabul edilirse, bu durum Orta Doğu’ya istikrar getirir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Türkiye, komşu ülkelerin iç siyasi süreçlerine, onların egemenliğine saygı göstererek yaklaşmaktadır. Bizim için önemli olan, bölgenin daha fazla istikrar kazanması, daha güçlü bir diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurulmasıdır. Orta Doğu’da kalıcı güvenlik ve istikrar, ancak gerilimleri azaltan ve uluslararası hukuka dayanan bir yaklaşımla sağlanabilir."

GÜNEY KIBRIS VE YUNANİSTAN’A "GERİLİMİ TIRMANDIRMAYIN" UYARISI

Bazı AB ülkelerinin Kıbrıs çevresine savunma sistemleri kurmasını eleştiren Güler, Türkiye’nin milli menfaatlerinden taviz vermeyeceğini açıkladı

"AB'nin Kıbrıs çevresine savunma sistemleri konuşlandırmasının, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ın adadaki askeri varlığını artırma ve gerilimi tırmandırma girişimi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, KKTC'nin güvenliğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumaya kararlıdır."

SINIRDA "TERÖR YAPILANMASINA" GEÇİT YOK

İran’daki karışıklıktan faydalanmak isteyen terör örgütlerine karşı Türkiye’nin teyakkuzda olduğunu belirten Bakan Güler, sınır hattındaki kırmızı çizgiyi şu sözlerle çizdi:

"Terör örgütlerinin güç ve güvenlik boşluklarından yararlanmaya çalıştığının farkındayız. Türkiye, Irak ve Suriye’de görülen senaryoların İran’da tekrarlanmasına karşıdır. Sınırlarımız boyunca terörist yapıların oluşmasına veya güçlenmesine hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz."

