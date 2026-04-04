İran Devrim Muhafızları Ordusu, Riyad Büyükelçiliğine düzenlenen insansız hava aracı saldırısının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Tahran yönetimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti.

Riyad'da ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı! İran Devrim Muhafızları saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı

"BİZİMLE İLGİSİ YOK"

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylem kınanırken şu ifadelere yer verildi:

"Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının İran Silahlı Kuvvetleriyle kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bölgedeki Siyonist düşmanın stratejisi göz önüne alındığında, bu eylemin kesinlikle Siyonistlerin işi olduğunu belirtiyoruz."

Açıklamada ayrıca, bölgedeki Müslüman ülkelerin "Amerikan-Siyonist hareketin istikrarsızlaştırma çabalarına" karşı teyakkuzda olmaları gerektiği hatırlatıldı.

WSJ: HASAR GİZLENENDEN DAHA BÜYÜK

Öte yandan, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, saldırının etkilerine dair ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre, Suudi yetkililerin "hasar küçük" açıklamalarına rağmen, büyükelçilik binasındaki yangın saatlerce sürdü ve tesiste geniş çaplı bir yıkım meydana geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise olay sonrası yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını kaydedilmişti.

