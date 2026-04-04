Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da formunu her geçen yükselten Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk defa mücadele edecek. Sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına büyük destek verdi.

Lig lideri Galatasaray, sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve Gabriel Sara'nın yanı sıra kart cezası devam eden Leroy Sane'den yoksun kadrosuyla Trabzonspor karşısına çıkacak. Sezon başında rekor bonservisle (KDV dahil 33 milyon euro) bordo-mavililerden transfer edilen Uğur Çakır için Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabaka ayrı bir önem taşıyor.

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz eylül ayında Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SERUM YEDİ, MAÇA YETİŞTİ

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda 1-0 kazanıp 2026 Dünya Kupası bileti aldığı Kosova maçı öncesi viral enfeksiyon geçiren 29 yaşındaki milli file bekçisi, Trabzon'da sarı-kırmızılıları yalnız bırakmak istemedi.

İki gün boyunca serum takviyesi alan Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk defa kaptanlığını da yaptığı eski takımına rakip olacak.

Uğurcan Çakır, 2014-2025 yılları arasında Trabzonspor'un başarısı için mücadele etti.

"UĞURCAN İÇİN KAZANALIM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; ev sahibi ekibin taraftarları, bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen oyuncuyu transferinden dolayı pankart ve tezahüratlarla protesto etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı futbolcular ise "Uğurcan için kazanalım" diyerek, birbirlerini zorluk seviyesi yüksek maça motive ediyor.

