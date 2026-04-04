Millî ara dönüşü Süper Lig derbilerle başlıyor. ilk dev randevu bugün... Ligde 28. hafta, şampiyonluk yarışını şekillendirecek iki maça sahne olacak. Bu akşam Trabzonspor, Galatasaray’ı; Kadıköy’de yarın Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırlayacak…

Türkiye, A Millî Takımımızın Dünya Kupası bileti almasının sevincini doyasıya yaşarken futbolseverler millî ara dönüşünde bu defa ligde futbol ziyafetine konacak! Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek ve zirvedeki dört takımı karşı karşıya getirecek karşılaşmalar nefesleri kesecek. Bu dev maçların ilkinde bu akşam Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Yarın ise Kadıköy’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sahnelenecek. Papara Park’taki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak. 20.00’deki karşılaşma beIN Sport 1’den ekranlara gelecek.

Trabzonspor - Galatasaray

ZİRVE KARIŞACAK

Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray 64 puanla lider durumda. 60 puana sahip olan Trabzonspor ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bordo mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek yarışa tutunmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise deplasmandan zaferle dönüp, eksik maçını da kazanarak rakipleriyle arayı iyice açmayı hedefliyor. Ligde uzun bir aradan sonra beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor’da Oulai, Galatasaray’da ise Sane kart cezalısı.

TRABZONSPOR’UN GOL SİLAHI

Paul Onuachu, ligde attığı 21 golle krallık yarışında açık ara önde bulunuyor. En yakın rakibi Başakşehirli Eldor Shomuradov’un ise 16 golü bulunuyor. Nijeryalı yıldızın kupada da iki

golü var.

TRABZON'U SEVİYOR1

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, kariyerinde Trabzonspor’un ağlarını 4 kere sarstı. Karadeniz temsilcisine karşı 4 Süper Lig ve 1 Süper Kupa maçına çıkan yıldız futbolcu ligde Trabzonspor’a 3, kupada da 1 gol kaydetti.

882 GÜNLÜK HASRET

Üç büyükler karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gündür galibiyete hasret. Bordo mavililer; üç büyüklere karşı çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

