Fatih Tekke'den oyuncularına Galatasaray talimatı: Bunu yapın
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri derbiden zaferle ayrılabileceklerine inanıyor.
Ligde son beş maçını kazanarak zirve yarışında iddialı hâle gelen Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, Galatasaray maçından zafer bekliyor. İstanbul’un üç büyüklerine karşı henüz bordo mavili takımın başında galibiyet elde edemeyen Tekke, “Her şeyin bir ilki vardır” dedi. Galatasaray’a karşı açık alan bırakmamaları gerektiğini oyuncularına anlatan Tekke “Bu yüzden birlikte hareket etmeli ve boşlukları kapatmalıyız” dedi.
GÖRDÜĞÜN YERDEN VUR!
Galatasaray’ın yenilmez bir takım olmadığını vurgulayan başarılı teknik adam “Ligde Kocaelispor ve Konyaspor’a yenildiler. Avrupa’da Frankfurt’tan beş, Liverpool’dan dört yediler. Biz daha genç ve başarıya aç bir takımız. Bu maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi yolunun da açılacağını biliyoruz. Kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin. Onuachu’yu kenar ortalarla iyi besleyebilirsek mutlaka golü buluruz” ifadelerini kullandı.