Ünlü sanatçı Emel Sayın, geçtiğimiz gün konserlerini ertelediğini açıklayarak hayranlarını endişelendirmişti. Sayın yaptığı yeni paylaşımda ise sağlık sorununa ilişkin detayları paylaştı. Ünlü sanatçı, üç ay boyunca ilaç tedavisi göreceğini duyurdu.

Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili yaşadığı gelişmeleri takipçilerine aktarmıştı. Yaşadığı sorunlar nedeniyle planlanan iki konserini ileri bir tarihe erteleme kararı aldığını duyuran sanatçının, "Tedavi olmam gerekiyor" sözleri hayranları arasında merak ve endişeye neden olmuştu.

Paylaşımında dinleyicilerine seslenen Sayın, 14 Haziran'da Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 17 Haziran'da İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı konserleri iptal etmek zorunda kaldığını belirtmişti. Sanatçı, ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını ancak kısa süreli bir tedavi sürecine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, kendisine destek veren hayranlarına teşekkür etmişti.

‘VERTİGO’ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Emel Sayın'ın rahatsızlığının vertigo olduğu yönündeki iddialar gündeme gelirken, sanatçı yaptığı son açıklamayla bu bilgiyi doğruladı.

Sağlık durumuna ilişkin bir video paylaşan Sayın, yıllardır hafif şekilde seyreden vertigo rahatsızlığının son dönemde şiddetlendiğini söyledi. Baş dönmelerinin artması üzerine doktoruna başvurduğunu belirten sanatçı, yapılan kapsamlı tetkik ve muayenelerin ardından doktorunun konserleri ertelemesini tavsiye ettiğini ifade etti.

Doktorunun sahnede sendeleme veya düşme gibi risklere dikkat çektiğini aktaran Sayın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepinize yeniden merhaba… Biliyorum, son iki gündür sizleri endişelendirdim, belki üzdüm. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Elimde olmayan nedenlerle oldu. Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var. Bu bende yıllardır vardı ama çok hafif seyrediyordu, onunla baş edebiliyordum. Ama son günlerde biraz fazla baş dönmeleri başladı. Bunun için doktoruma gittim. Uzun tetkikler ve yeniden yapılan muayenelerden sonra doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Biraz risk olabilir dedi. Sendeleme, Allah korusun düşme gibi durumlar olabileceğini,belirtti. Tabii ki doktorumu dinleyerek konserleri ertelemek mecburiyetinde kaldık.”

“ÜÇ AYLIK BİR İLAÇ TEDAVİSİ ALACAĞIM”

Hayranlarından gelen destek mesajları için teşekkür eden Emel Sayın, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirterek, tedavi süreci boyunca da takipçileriyle iletişim kurmaya devam edeceğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım. Her şey düzelecek, doktorum da öyle söylüyor. İnşallah Allah hiçbirimize başka sıkıntılar vermez. Bu konser için aylardır çok çalıştık, hazırlanıyoruz. Çok önem veriyorum, farklı bir konser olacak. Yeniden yapacağız, bir araya geleceğiz ve bu konserimizi yine inşallah gerçekleştireceğiz. Verdiğim rahatsızlık için tekrar özür diliyorum. Güzel günlerimizde beraber olmak ümidiyle... Paylaşımlar da yapacağım, yine hep bir arada olacağız."

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