Genç hemşirenin korkunç ölümü! Evinde asılı bulundu
Şırnak Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.Y. evinde asılı halde ölü bulundu. 28 yaşındaki genç hemşirenin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
- F.Y., dün gece hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitmiştir.
- Sabah saatlerinde arkadaşlarına ulaşamaması üzerine evine çilingir çağrılmıştır.
- Evin içerisinde kendini asmış bir şekilde bulunmuştur.
- Olay, arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmiştir.
- Olay yerine gelen ekipler F.Y.'nin durumunu tespit etmiştir.
- Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlatmıştır.
- Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderilmiştir.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki F.Y., dün gece hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine yaşadığı eve çilingir çağırıldı.
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KENDİSİNİ ASMIŞ
F.Y. evin içerisinde kendini asmış bir şekilde bulundu. Durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı. Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.