İhlas Haber Ajansı
Atıyla göle girdi, cansız bedeni çıkarıldı
Eskişehir'de atıyla gölete giren Enis Yasin Karacaoğlu boğularak can verdi. At ise telef olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle DinleAtıyla göle girdi, cansız bedeni çıkarıldı
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Yaşam az önce
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Göleti'nde Enis Yasin Karacaoğlu (34), atıyla birlikte suya girdikten sonra kayboldu ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Keskin Göleti'nde meydana geldi.
- Enis Yasin Karacaoğlu (34) akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi.
- Karacaoğlu'nun suda gözden kaybolduğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Karacaoğlu, hastaneye kaldırıldı.
- Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti.
- Olayda Karacaoğlu'nun atı da telef oldu.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Göleti'nde edinilen bilgilere göre, Enis Yasin Karacaoğlu (34), akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi.
Bir süre sonra Karacaoğlu'nun suda gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan Karacaoğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, atının da telef olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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