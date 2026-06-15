Eskişehir'de atıyla gölete giren Enis Yasin Karacaoğlu boğularak can verdi. At ise telef olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Keskin Göleti'nde edinilen bilgilere göre, Enis Yasin Karacaoğlu (34), akşam saatlerinde atıyla birlikte gölete girdi.

Bir süre sonra Karacaoğlu'nun suda gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atıyla göle girdi, cansız bedeni çıkarıldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan Karacaoğlu, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, atının da telef olduğu tespit edildi.

Atıyla göle girdi, cansız bedeni çıkarıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Atıyla göle girdi, cansız bedeni çıkarıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası