Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Trabzonspor maçının önemine dikkati çekti. Bordo mavilileri kayıpsız geçmeleri durumunda şampiyonluk yolunun açılacağını kaydeden Buruk, "Bu maçı kazanırsak üst üste dördüncü şampiyonluğumuzun önü açılacak." dedi.

Şampiyonlar Ligi’nde 1-0’lık galibiyetin rövanşında Liverpool’a deplasmanda 4-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, millî ara dönüşünde artık gözünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden birisi olan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Trabzonspor galibiyetinin şampiyonluk düğümünü çözeceğini söyledi.

ONUACHU’YA KİLİT

Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde yaşadıkları puan kayıplarına da dikkati çeken Buruk “90 dakika mücadeleyi bırakma yok. Bu maçı kazanırsak üst üste dördüncü şampiyonluğumuzun önü açılacak. Kalan maçlarda çok daha rahat olacağız. O yüzden galibiyetten başka bir sonucu aklınızdan bile geçirmeyin” dedi. Buruk, Trabzonspor’un dev golcüsü Paul Onuachu’yu Davinson Sanchez ile kilitlemeyi planlıyor.

Okan Buruk

ZİRVE YARIŞI KIZIŞACAK

Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray 64 puanla lider durumda. 60 puana sahip olan Trabzonspor ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bordo mavililer, sahasında Galatasaray’ı yenerek yarışa tutunmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise deplasmandan zaferle dönüp, eksik maçını da kazanarak rakipleriyle arayı iyice açmayı hedefliyor. Ligde uzun bir aradan sonra beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor’da Oulai, Galatasaray’da ise Sane kart cezalısı.

