Kocaeli'de kamyon dehşeti! Yaşlı adam kaldırımda feci şekilde can verdi
Kocaeli'de freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. O sırada kaldırımda yürürken kamyonun altında kalan Sedat Çalk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen bir hafriyat kamyonu, 200 metre ilerleyerek araçlara çarptı ve kaldırımda yürüyen bir kişiyi hayattan alıp bir saha dolabına çarparak durdu.
- Hafriyat kamyonunun sürücüsü su almak için araçtan indi.
- Freni boşaldığı iddia edilen kamyon, 200 metre boyunca araçlara çarptı.
- Kaldırımda yürüyen Sedat Çalk isimli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
- Kamyon son olarak saha dolabına çarparak durdu.
- Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik şeridine aldı ve sürücü gözaltına alındı.
- Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta hafriyat kamyonunun sürücüsü su almak için araçtan indi. Bir süre sonra freni boşaldığı iddia edilen kamyon, hareket ederek 200 metre boyunca araçlara çarpa çarpa ilerledi.
KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETTİ
Kaldırımda yürüyen Sedat Çalk isimli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybederken, araç, son olarak saha dolabına çarparak durdu.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ölen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
