Kocaeli'de freni boşaldığı öne sürülen hafriyat kamyonu, 200 metre boyunca araçlara çarparak ilerledi. O sırada kaldırımda yürürken kamyonun altında kalan Sedat Çalk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 11. Sokak'ta hafriyat kamyonunun sürücüsü su almak için araçtan indi. Bir süre sonra freni boşaldığı iddia edilen kamyon, hareket ederek 200 metre boyunca araçlara çarpa çarpa ilerledi.

Kocaeli'de kamyon dehşeti! Yaşlı adam kaldırımda feci şekilde can verdi

KALDIRIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Kaldırımda yürüyen Sedat Çalk isimli vatandaş kamyonun altında kalarak hayatını kaybederken, araç, son olarak saha dolabına çarparak durdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ölen yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Yaşlı adamın kamyonun altında kalarak öldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

