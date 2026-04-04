Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı.

Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti; görüşmede, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ziyaretin en kritik başlıklarından birini ise savunma sanayii iş birliği oluşturuyor. Devlet Başkanı Zelenskiy, 1 Nisan’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna’nın askeri uzmanlığına ilgi duyan ülkelerle uzun vadeli savunma anlaşmaları hazırlandığını belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar ile anlaşmaların halihazırda yapıldığını hatırlatan Zelenskiy; Ürdün, Irak ve Bahreyn ile çalışmaların sürdüğünü, Türkiye’nin de Ukrayna’nın askeri gücüne büyük ilgi gösterdiğini aktarmıştı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye'ye geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'a geldim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler için hazırlıklar yapıldı. İnsanların hayatlarının gerçek anlamda korunması, Avrupa'da ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve güvenliğin garanti altına alınması için müttefiklerimizi güçlendirmek üzere çalışıyoruz"

Ukrinform muhabirinin aktardığı bilgilere göre Zelenskiy’nin İstanbul programı kapsamında sadece Erdoğan ile değil, aynı zamanda Ekümenik Patrik Bartholomeos ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'nin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımda, Duran şunları kaydetti:

"İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

