Bakan Güler Eurofighter için İngiltere’de
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 adet Eurofighter Typhonn savaş uçağının tedarikini görüşmek için İngiliz mevkidaşı John Healey’in resmî davetlisi olarak İngiltere’yi ziyaret etti.
Bakanlar ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularını değerlendirdi.
Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı “Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki” konusu gündeme geldi.
Millî Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret etti.
İngiltere Savunma Bakanlığı Türkiye Gazetesi’ne açıkladı! Eurofighter müzakerelerinde son aşama
44 ADET EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ENVANTERE KATILIYOR
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı envantere katılacak.