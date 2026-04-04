İBB davasının görüldüğü Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda, avukatların ekranlarının görünebileceği şekilde kameralar yerleştirildiği iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera düzeninin duruşmadan çok daha önce yapılmış olduğunu açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonundaki görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlamasının "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasından çok daha önce yapıldığını bildirdi.

"AVUKATLARIN EKRANLARI İZLENİYOR" İDDİASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin dosyasının 2 Nisan'daki duruşmasında söz alan bir sanık avukatının beyanlarının bir televizyon programında haberleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu haberde, duruşma salonundaki kameraların değiştirildiği ve avukatların bilgisayar ve telefonlarını görecek şekilde konumlandırıldığı, bu görüntülerin başka yerlerden takip edildiğinden şüphelenildiği, bu durumun da savunma hakkını ihlal ettiği yönünde sanık avukatının iddialarına yer verildiği aktarıldı.

"GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÇOK DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI"

İddialara karşı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonları, bilindiği üzere, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda kampüs içerisinde zamanla yenilenen güvenlik sistemlerinin, savunma hakkının kısıtlanması ya da taraf avukatlarının veya katılımcıların bireysel alanlarının kayıt altına alınması gibi bir amacı taşımadığı gibi, 1 nolu duruşma salonunun görüntüleme güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi planlaması duruşma tarihinden çok daha önce yapılmış olup, somut dava dosyası ile ilgili değildir."

