Gönül Dağı dizisi ekibe veda haberiyle gündeme geldi. Taylan Kaya karakterine hayat veren başarılı aktör Bülent Şakrak'ın ekibe veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Köprü Film imzalı dizisi "Gönül Dağı", izleyiciyi şaşırtan bir ayrılıkla gündeme gelecek. Taylan Kaya karakterine hayat veren başarılı aktör Bülent Şakrak projeye veda etmeye hazırlanıyor.Kulislerden sızan bilgilere göre ayrılık, dizinin 216. bölümünde gerçekleşecek.Taylan Kaya karakterinin senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, uzay çalışmalarına devam eder. Roket uçuşu denemesi gerçekleştirilecektir. Uçuş denemesini çekmek için haber kanalları Gedelli’ye gelir. Amcaoğulları, roket uçuşu için daha önce şikâyetçi olan Sabri’den izin almak zorundadır. Sabri, fenomen olursa şikayetini geri çekeceğini söyler.

