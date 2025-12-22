10 Oreşnik balistik füze sistemi yerleştirildi! Lukaşenko, Rusya'ya büyük alan açtı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine 10 Oreşnik balistik füze sistemi yerleştirileceğini bildirdi. Oreşnik füzeleri Ukrayna karşı da kullanılan nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış balistik füzeler olarak biliniyor.
- Belarus'a en fazla 10 Oreşnik sistemi yerleştirilecek.
- 18 Aralık’ta Lukaşenko, Rus Oreşnik füzesinin ülkede muharebe görevine başladığını söylemişti.
- Rusya'nın Ukrayna'ya Oreşnik füzesi kullandığı bildirilmişti.
- Oreşnik, Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarına karşılık olarak etkinleştirilmişti.
- Oreşnik fuzeleri nukleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış.
Lukaşenko, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi toplantısının ardından bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den istediğiniz gibi size 10 Oreşnik sistemi verildi mi?" sorusunu cevapladı.
18 Aralık’ta Belarus lideri Lukaşenko, Rus Oreşnik orta menzilli balistik füze sisteminin ülkesinde muharebe görevine başladığını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl Rus ordusunun Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına cevap olarak, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların Rus orta menzilli füze sistemlerinden nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış Oreşnik isminde balistik füzeyle yapıldığını bildirmişti.
Daha sonra, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da ülkesine Oreşnik yerleştirileceğini duyurmuş, ilk etapta 10 tane sistemi yerleştirmeyi planladıklarını ifade etmişti.