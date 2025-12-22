İsveç sularında tansiyon yükseldi. İsveçli güvenlik güçleri düzenlenen bir operasyonla Rusya bağlantılı bir yük gemisini durdurdu.

İsveç basını SVT’nin aktardığına göre, İsveç gümrük birimleri bir gece operasyonu sırasında “Adler” adlı Rus yük gemisini gözaltına aldı. Gemi, makine arızası gerekçesiyle İsveç sularında demirlemişti.

Operasyona İsveç gümrüğü, sahil güvenlik, polis ve özel kuvvetler katıldı. Yetkililer, gemiye çıkarak yükü detaylı şekilde incelemeye başladı.

SAHİBİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

“Adler” adlı geminin sahibi olan M Leasing LLC, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım altına alınmış durumda. Uluslararası veri tabanlarına göre şirketin, Kuzey Kore mühimmatını Rusya’ya taşımakla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

İsveç gümrük sözcüsü Martin Hoglund, gece saat 01.00’den kısa süre sonra gemiye çıkıldığını ve gümrük kontrolü yapıldığını aktardı. Denetimin henüz tamamlanmadığı, bu nedenle gemide ne bulunduğuna dair bilgi paylaşılmadığı görüldü.

SİLAH NAKLİYESİ ŞÜPHESİ

Yetkililer, gemi ve sahipleriyle ilgili ciddi şüpheler üzerinde duruyor. Açık kaynak yaptırım kayıtlarına göre, “Adler” ve M Leasing LLC, ABD yaptırımlarının da hedefinde bulunuyor. İsveç makamları, geminin silah ya da askeri malzeme taşımış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

VARIŞ NOKTASI BİLİNMİYOR

Gemi takip sistemlerine göre 126 metre uzunluğundaki konteyner gemisi “Adler”, İsveç’in güneybatısındaki Höganäs açıklarında demirlemiş durumda. Yetkililer, geminin 15 Aralık’ta Rusya’nın St. Petersburg limanından ayrıldığını doğruladı. Ancak geminin nihai varış noktasına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

