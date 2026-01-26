Çin’de bir yazılım şirketinde yönetici pozisyonunda çalışan 32 yaşındaki Gao Guanghui, kasım ayında evden çalıştığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Adamın ölümünün ardından açıklamalarda bulunan ailesi, Gao'nun personel eksikliği nedeniyle yedi kişinin iş yükünü üstlendiğini, aşırı stres ve yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Acılı aile, şirketi ihmalle suçlarken, yetkililer iş kazası için aileye tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Çin’de gerçekleşen ilginç olayda, bir yazılım şirketinde yönetici konumunda olan 32 yaşındaki Gao Guanghui, 29 Kasım’da evden çalıştığı sırada fenalaşarak bayıldı. Acil şekilde hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sina News’in haberine göre, adamın otopsi raporlarında ölüm nedeninin, ani solunum ve kalp durmasıyla ilişkili Stokes-Adams sendromu olduğu kaydedildi. Bu sendromun, ciddi kalp ritim bozukluklarıyla bağlantılı olduğu ve ani ölümlere yol açabildiği biliniyor.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Gao’nun eşi, adamın hastanede mücadele verdiği sırada bile işle ilgili mesajlar aldığını belirterek, “acil bir siparişle ilgilenmesinin” istendiğini söyledi.

4 saat uyku, 7 kişinin iş yükü: Çinde 32 yaşındaki yazılımcı aşırı çalışmaktan hayatını kaybetti

7 KİŞİNİN İŞ YÜKÜNÜ ÜSTLENMİŞ

Yazılım departmanında orta düzey yönetici olarak çalışan Gao’nun yoğun iş temposu olduğu, sık sık fazla mesai yaptığı ve birden fazla pozisyonun sorumluluğunu üstlendiği belirtildi. Eşi Yang, departmandaki personel eksikliği nedeniyle eşinin altı ila yedi kişinin iş yükünü tek başına üstlendiğini söyledi. Gao’nun yazılım geliştirme dışında yönetim, müşteri ilişkileri ve satış sonrası hizmetlerle de ilgilendiği aktarıldı.

Eşinin anlattığına göre Gao, geceleri 4-6 saat uyuyor, erken saatlerde evden çıkıp gece geç saatlerde dönüyordu. Genç adamın araba kullanırken bile toplantılara katıldığı ve iş görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Olayın ardından Gao’nun ailesi şirketi ihmalle suçlarken, yetkililer iş kazası için aileye tazminat ödemeye hazırlanıyor.

