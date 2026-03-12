1. Lig’de 30. hafta heyecanı için geri sayım başladı! Taraftarlar Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ederken maça dair detaylar ve canlı yayın bilgileri netleşti.

Esenler Erokspor ligde üst sıralardaki yerini koruyor. 29 maç sonunda 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi 62 puanla 2. sırada. Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde 29 hafta sonunda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 45 puan topladı. Ligde 7. sırada yerini alan Bandırmaspor bu akşam üst sıralara yükselmek için mücadele verecek. Peki, Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ESENLER EROKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu 30. hafta mücadelesinde Esenler Erokspor ile Bandırmaspor kıyasıya rekabet edecek. İstanbul’daki Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı canlı olarak TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

ESENLER EROKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı 12 Mart 2026 Perşembe saat 20.00’de başlayacak.

SENLER EROKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Esenler Erokspor-Bandırmaspor karlılaşmasının hakemi Ayberk Demirbaş olacak. Yardımcı hakemler Harun Reşit Güngör ve Ferhat Çalar olurken, dördüncü hakem olarak Yasin Kalcıoğlu sahada düdük çalacak.

