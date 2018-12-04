Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da akaryakıt ürünlerine getirilen vergilerin pompa fiyatlarına yansımasıyla öfkelenen Fransızların zamlara karşı sembol olarak kullandıkları ‘sarı yelek’ de zamlandı. Amazon sitesi üzerinden sipariş edilen sarı yelek satışlarında ciddi artış dikkat çekti. Bu aynı zamanda sarı yelek fiyatlarının yükselmesini de beraberinde getirdi. Amazon sitesinde özellikleri farklı olan dört ayrı sarı yelek satılıyor. 1-30 Kasım arasında sarı yelek fiyatlarında ortalama yüzde 22 artış yaşandı. Fiyat karşılaştırmalarında Lumiereholic yeleğine kasım ayında yüzde 7, Femor yüzde 5, unbekannt yüzde 46, marque blanche yüzde 48, fesoar yelekleri ise yüzde 7 zamlandı.



HÜKÛMET GÖRÜŞECEK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe akaryakıt zamlarına karşı “Sarı Yeleklilerin” düzenlediği gösterilerde çıkan olaylar sonrasında protestocular ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Gösteriler sebebiyle zor bir dönem yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir acil kriz toplantısı yaparak siyasi liderler ve göstericilerle görüşmeler yapması için hükümete talimat verdi. Başbakan Philippe protestoları organize edenler ve parti liderleri ile diyalog için bir araya gelecek. Çevre Bakanı Francois de Rugy geçen hafta “Sarı Yeleklilerin” temsilcileriyle bir araya gelmiş ancak protestoları sona erdirmeye ikna edememişti. Cumhurbaşkanı Macron’un katılımıyla gerçekleşen güvenlik zirvesinden olağanüstü hâl (OHAL) kararı çıkmadı. Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet “Bu aşamada olduğumuza emin değilim ve olağanüstü hâle karşı alternatiflerin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Liselerde de eylem başladı

Macron ve hükûmetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100’den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi. Eylemler sebebiyle söz konusu liselerde dün eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi. Bu arada, Paris’in Aubervillers banliyösündeki bir lisede öğrenciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Dijon kentinde düzenlenen eyleme ise binlerce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, Marseille şehirlerinde de blokaj eylemi yapıldı.

Niçin sarı yelek?

Protesto eylemlerine katılanların kullandığı ve gösterilen sembolü hâline gelen, Türkçe ismiyle ‘sarı yelek’, eylemcilerin kolayca ulaşacağı bir obje. Sosyal medyada ‘Gilets jaunes’ olarak isimlendirilen sarı yeleği, Fransa’da her sürücünün arabasında bulundurulması zorunlu. Aracın arıza yapması durumunda sürücünün yol kenarında daha görünür olması için sarı yelek giyilmesi mecburi olan kaideler arasında bulunuyor.