Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada, Soçi'de geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayisi yetkililerinin yaptığı toplantılarda, Rus ordusunun 2027 yılına kadar olan silahlanma programının ele alındığını ifade etti.

Putin ile yapılan görüşmede ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çıkma kararını da değerlendirdiklerini kaydeden Şoygu, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilme planları ile ilgili, artan silahlanma yarışı bağlamında askeri birliklerimiz ve kuvvetlerimizin mücadele yeteneklerini artırmak için gereken önlemleri görüştük." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ülkesi arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini duyurmuş, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.