Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurmasının ardından panikleyen terör örgütü PKK/YPG’nin Fransa’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Paris’teki Elysee Sarayı’nda kabul edilen PKK/YPG temsilcileri Fransa’dan bölgede daha aktif rol oynamasını istedi. Son dönemde bölgede faaliyetlerini artıran ve ABD’den rol çalma peşinde olan Fransa ABD gibi bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı. ABD’nin boşalttığı bölgelere Macron’un talimatıyla Fransız askerleri yerleşiyor. PKK/YPG’ye verdiği açık destekle bilinen Fransa, Suriye iç savaşının başladığı tarihten bu yana ülkede söz sahibi olmak için her platforma girmeye çalışmıştı. Rusya, İran ve Türkiye tarafından sürecin dışına itilen Fransa; Astana sürecinde yer almak istemiş ancak bu talebi garantör ülkelerce kabul edilmemişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle İstanbul’da Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un da katıldığı 4’lü bir Suriye zirvesi yapılmıştı. Zirvede Macron’un ABD’nin Suriye politikalarını dile getirmesi dikkat çekmişti.

BİN 100 ASKERİ BULUNUYOR

Fransa’nın ABD öncülüğündeki koalisyonun üyesi olarak Suriye ve Irak’ta özel kuvvetler mensupları dâhil bin 100 askeri bulunuyor. Fransız özel kuvvetlerinden oluşan ekibin terör örgütü PYD/YPG ile işbirliği yaptığı belirtilirken, Fransa yaklaşık 2 yıldır PYD/YPG’nin kontrol ettiği Suriye’nin kuzeyinde askerini barındırıyor. Fransız unsurları sık sık Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde girip çıkış yaparken Fransız siyasetçilerin de bölgedeki teröristlerle bir araya geldiği biliniyor.

2016 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te sözde temsilcilik açmıştı. Fransa Dışişleri tarafından resmen tanınmasa da sözde temsilciliğin açılışını Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner yapmıştı.

MACRON’DAN DESTEK SÖZÜ

Yine, PYD/YPG’lilerden oluşan 7 kişilik heyet, mart ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda toplantı yapmıştı. Ziyaret öncesinde YPG’lilerin, Elysee Sarayı önünde çektirdikleri fotoğraf da paylaşılırken, görüşmenin ardından yapılan açıklamada Fransa tarafı, YPG’ye destek sözü vererek, ‘arabuluculuk’ teklifi yapmış ve Fransa’nın Menbiç’e asker göndereceği açıklanmıştı. Paris’teki görüşmeye ve Macron’un ara buluculuk teklifine Türkiye sert tepki göstermişti.