Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın açıklamasına, YPG’li teröristler kadar Fransa da tepki gösterdi. Fransa Savunma Florence Parly’nin Washington yönetimine “Suriye’yi terk etmeyin” çağrısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Amerikalı müttefikimizin Suriye konusunda verdiği karardan dolayı çok üzgünüm” diyerek ülkesinin Suriye’de kalmaya devam edeceğini açıkladı. Macron, omurgasını terör örgütü PYD/PKK’nın oluşturduğu SDG için “Herkese onlara neyi borçlu olduğumuzu unutmama çağrısı yapıyorum” diyerek teröristlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Bölgede 5 üssü ve 300’e yakın askeri bulunan Fransa dün, “Menbiç’teyiz” mesajı vermek için çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden servis etti. Fransa, Suriye rejimi tarafından da bölgede ‘işgalci güç’ olarak bulunuyor. Doğu Akdeniz’deki zengin doğalgaz ve petrol yataklarından pay alma hedefinde olan Fransa, Suriye’de kalmaya devam ederek, ABD’nin çekilmesinin ardından bölgede kontrolü ele alan ülke olmaya çalışıyor. Rum Kesimi’nde kalıcı olacak şekilde savaş gemileri bulundurmak isteyen Fransa; İsrail, Mısır ve Yunanistan ile doğalgaz adımları atan Rum yönetiminin grubuna girmek istiyor.

FRANSIZLAR MENBİÇ’TE ORTAYA ÇIKTI

Fransa, ABD’nin çekildiği bölgelerdeki PKK/YPG kontrolündeki SDG’ye destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Bunun ardından Fransız askerlerinin Menbiç’ten “biz buradayız”

mesajı veren kareler sosyal medyada yayınlandı.