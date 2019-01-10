Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması
10.01.2019 - 23:02 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’nin İdlib kenti için yapılan açıklamada, Rusya’nın varlığına tehdit oluşturan unsurlar için gereğinin yapılacağı bildirildi.
Etiketler : rusya,
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