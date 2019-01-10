Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.