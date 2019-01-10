Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı,Suriye,