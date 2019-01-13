Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz Sunday Express gazetesinde yayınlanan yazısında, Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın Salı günü mecliste onaylanmamasının İngiltere’yi Avrupa Birliğinden ya anlaşmasız olarak ayrılma ya da hiç ayrılmama riskine sokacağını ifade etti. May yazısında, "Avam Kamarasında Brexit ayrılma anlaşmasının oylanması, bizim neslimizin her bir milletvekili için en önemli kararı olacaktır” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in oylamayı kaybetmesi beklenirken bazı bakanlar bunun Brexit’i felç edeceğini öne sürdü. May, Referandumda insanların demokrasiye inanarak seslerini duyurmak için verdikleri kararı uygulamamanın demokrasimize olan güveni korkunç bir şekilde boşa çıkarmak olacağını söyledi. May, "Parlamentoya bu hafta sonu mesajım basit: Oyunları unutma, ülke için doğru olanı yapmaktır” diye konuştu. İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit Anlaşması’nın reddedilmesini demokrasinin ihlali olarak nitelemesine karşı eski Başbakanlardan John Major, Brexit askıya alınarak ikinci bir referanduma gidilmesini destekliyor. Major, yeni bir referanduma gidilmesinin Brexit’i için kesin bir karar olarak kabul edileceğini ileri sürüyor.