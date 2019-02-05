Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü Ulusal Sismik İzleme Merkezinden  yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşmir'in başkenti Muzafferabad'ın 104  kilometre kuzeydoğusu olan deprem yerin 40 kilometre altında gerçekleşti.

Ülkenin en büyük eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'un yanı sıra  federal başkent İslamabad, endüstri kenti Sialkot ve ülkenin kuzeyindeki Hayber  Pahtunhva eyaletinde de hissedilen depremin ardından henüz can ve mal kaybına  ilişkin açıklama yapılmadı.

Deprem Hindistan'ın kuzey bölgelerinde de hissedildi.

Pakistan'da son olarak cumartesi günü büyük bir deprem yaşanmış,  sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedilmişti.

Merkez üssü Afganistan-Pakistan sınırındaki Hindikuş dağları olan  deprem İslamabad, Peşaver ve Lahor'da da hissedilmiş ve şiddeti 5,8 olarak  açıklanmıştı.