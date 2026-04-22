İran, Basra Körfezi'ndeki denizaltı internet kablolarını hedef alabileceğini duyurarak komşularına "dijital bağlantınızı keseriz" tehdidi savurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı medya organları, Basra Körfezi’ndeki denizaltı internet kablolarını hedef alan yeni bir tehdit mesajı yayımladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın raporunda, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca petrol ve gaz geçiş noktası değil aynı zamanda BAE, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın internet trafiğini taşıyan kritik denizaltı kablolarının ana güzergahı olduğu hatırlatıldı.

İran, güney komşularının dijital bağlantısının denizaltı hatlarına bağımlı olduğunu hatırlatarak, altyapıyı hedef alabileceği yönünde açık mesaj verdi.

AWS SALDIRISI SONRASI GÜVENLİK KAYGILARI ARTIYOR

İran’ın geçtiğimiz günlerde BAE ve Bahreyn’deki Amazon Web Services (AWS) tesislerini İHA'yla saldırı düzenlemişti.

PETROKİMYA TESİSLERİNE SALDIRI

Diğer yandan İsrail’in İran’ın ana petrokimya merkezleri olan Mahşahr ve Asaluyeh’e düzenlediği saldırıların ekonomik sonuçları ağırlaşıyor. Üretim kapasitesinin dörtte üçünün devre dışı kalmasıyla ülkede gıda ambalajından inşaat malzemelerine kadar kullanılan polimer türlerinde ciddi kıtlık baş gösterdi.

RUSYA VE AZERBAYCAN’DAN TAHRAN’A RET

Lojistik kısıtlamalar nedeniyle acil ithalat yolları arayan İran, komşularından beklediği desteği bulamadı. Rusya, kendi iç piyasasındaki enflasyon baskısını gerekçe göstererek polimer tedarik talebini reddederken, Azerbaycan ise üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu ve mevcut ihracat pazarlarını başta Türkiye ve Avrupa'ya korumaya öncelik vereceğini belirterek Tahran’a olumsuz cevap verdi.

İRAN BASKIYA DAYANABİLİR Mİ?

Washington’da düzenlenen uzmanlar toplantısında, İran ekonomisinin ABD veya küresel ekonomiden çok daha hızlı bir çöküşe doğru sürüklendiği hatırlatıldı. 13 Nisan’dan beri süren ABD deniz ablukasının İran’ı günlük yaklaşık 455 milyon dolarlık ticari gelirden mahrum bıraktığı tahmin ediliyor.

MANTIKLI ZEMİN BEKLEYİŞİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen ancak son dakikada tıkanan müzakere sürecine ilişkin Tahran’ın duruşunu açıkladı. Bekayi, diplomasinin bir araç olduğunu belirterek, şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade etti.

"SALDIRGANLARDAN HESAP SORULACAK"

Pakistan’ın ateşkesi uzatma çağrılarını değerlendiren Bekayi, şunları söyledi:

“İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız.”

Bekayi ayrıca ülkesinin, “saldırganlardan ve savaş suçlularından” hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası