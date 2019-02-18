Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selman için İslamabad ve komşusu Ravalpindi’de bugün resmî tatil ilan edildi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı iki kentte bin civarında polis güvenlik noktası kuruldu, hava sahası hava trafiğine kapatıldı, birçok bölgeye araçların girmesi yasaklandı. Toplu taşımanın kalbi sayılan metrobüs seferleri Ravalpindi’de kısıtlı olarak yapılırken İslamabad’da ise tamamen durduruldu. Cep telefonu, internet ve elektrik hatlarında kesintiler yaşanmaya başladı. Öte yandan dünya kamuoyunda ismi Cemal Kaşıkçı cinayeti ile anılan Selman için gösterilen bu ihtişamın altında yatan sebep ise, ekonomik sıkıntılar çeken Pakistan’a 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlaması. İki ülke arasında atılacak imza, Pakistan tarihinin en büyük ticaret anlaşmaları olacak.