Tuzlu su soğuk algınlığını kısaltır mı?
2019’da Scientific Reports’ta yayımlanan randomize kontrollü pilot çalışma, hipertonik tuzlu su ile burun yıkama ve gargaranın (HSNIG) soğuk algınlığı üzerindeki etkisini inceledi.
Özetle
Saglik 3 saat önce
Sağlıklı yetişkinlerde yapılan bir çalışma, tuzlu su ile burun yıkamanın hastalık süresini kısaltıp, ilaç kullanımını ve virüs yayılımını azalttığını buldu.
- Çalışmada sağlıklı yetişkinler, 48 saatten kısa süredir soğuk algınlığı geçirdi.
- Tuzlu su ile burun yıkaması hastalık süresini ortalama 1,9 gün daha kısaltıyor.
- Reçetesiz ilaç kullanımını %36 azaltıyor.
- Ev içi bulaşıcılığı %35 azaltıyor.
- Viral yayılımını düşürür.
- Katılımcıların %87’si yöntemi kabul edilebilir, %93’ü ise semptomlara faydalı bulur.
ZİYNETİ KOCABIYIK - 48 saatten kısa süredir soğuk algınlığı olan sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışma sonucunda tuzlu su ile burun yıkamanın hastalık süresini ortalama 1,9 gün daha kısalttığı, reçetesiz ilaç kullanımını yüzde 36 azalttığı, ev içi bulaşıcılığı yüzde 35 azalttığı, viral yayılımı düşürdüğü görüldü. Katılımcıların yüzde 87’si yöntemi kabul edilebilir, yüzde 93’ü ise semptomlara faydalı buldu.
