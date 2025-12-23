2019’da Scientific Reports’ta yayımlanan randomize kontrollü pilot çalışma, hipertonik tuzlu su ile burun yıkama ve gargaranın (HSNIG) soğuk algınlığı üzerindeki etkisini inceledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - 48 saatten kısa süredir soğuk algınlığı olan sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışma sonucunda tuzlu su ile burun yıkamanın hastalık süresini ortalama 1,9 gün daha kısalttığı, reçetesiz ilaç kullanımını yüzde 36 azalttığı, ev içi bulaşıcılığı yüzde 35 azalttığı, viral yayılımı düşürdüğü görüldü. Katılımcıların yüzde 87’si yöntemi kabul edilebilir, yüzde 93’ü ise semptomlara faydalı buldu.

