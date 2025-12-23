Yeni araştırmalar, günde 1 bardak (500 ml) saf portakal suyunun sadece vitamin değil; gen düzeyinde bile etki oluşturabilecek güçlü bir anti-inflamatuar içecek olabileceğini gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çalışmalar portakal suyunun genleri “yeniden programlayarak” iltihabı artıran ve kan basıncını yükselten genlerin aktivitesini düşürdüğünü gösteriyor.

Portakaldaki güçlü flavonoid, damar gevşemesini ve kan akımını iyileştiriyor. Kötü kolesterol ve insülin direncinde anlamlı azalma görülüyor. Fazla kilolu kişilerde sistolik kan basıncında küçük ama önemli düşüşler sağlıyor. Özellikle kan portakalı suyu, tansiyonu düzenleyen kısa zincirli yağ asitlerini üreten bakterileri artırıyor. Damar sağlığını destekliyor; damarların iç yüzeylerinin fonksiyonu iyileştirdiği için kalp krizi riskini azaltmaya katkı sağlıyor.

