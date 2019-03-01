Başkent Manila’da düzenlenen bir toplantıda konuşan Duterte “Arakanlı Müslümanları kabul etmeye hazırım” ifadesini kullandı. Duterte geçen yıl nisan ayında da Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını “soykırım” olarak nitelendirmişti. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, 25 Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Bangladeş, bu mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile anlaşmaya vardı. Ancak bir süre sonra anlaşma uygulanamadı.
Duterte Arakanlıları Filipinler’e davet etti
01.03.2019 - 04:19 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Myanmar’dan kaçan Arakanlı Müslümanlara Filipinler’de yaşama teklifinde bulundu.
Etiketler : duterte,filipin,arakan,myanmar,
607779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/607779.aspx
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