ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Hawaii'de 5,5 büyüklüğünde deprem
13.03.2019 - 22:08 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : ABD,Hawaii eyaleti,
610254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/610254.aspx
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