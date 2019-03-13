Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea'nın 12 kilometre güneydoğusu olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.