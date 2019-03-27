Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit'i uzun süre erteleme seçeneğine açık olmaları gerektiğini belirterek "Brexit'in iptali için dilekçeye imza atan 6 milyona, yürüyüşe katılan bir milyona, yani AB'de kalmak isteyen kişilere ihanet edemeyiz." dedi.

Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Brexit ve AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin oturumda konuşan Tusk, geçen hafta AB Konseyinin Strazburg Anlaşması'nı onayladığını ve İngiltere'nin erteleme talebini ele aldığını anımsattı.

AB Konseyinin İngiltere'ye iki senaryo sunduğunu hatırlatan Tusk, Avam Kamarasının ayrılık anlaşmasını bu hafta imzalaması durumunda Brexit'in 22 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, aksi halde İngiltere'ye 12 Nisan'a kadar süre tanındığını kaydetti.

Tusk, İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar AP seçimlerine katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermesi gerektiğinin altını çizerek "12 Nisan Brexit için uçurumun eşiği. Bu tarih öncesinde İngiltere anlaşmalı ayrılık, anlaşmasız ayrılık, uzun erteleme ya da Brexit'i iptal etmeyi seçebilir." diye konuştu.

Tusk, şunları kaydetti:

"Brexit'i uzun süre ertelemeye açık olmalıyız. Brexit'in iptali için dilekçeye imza atan 6 milyona, yürüyüşe katılan bir milyona, yani AB'de kalmak isteyen kişilere ihanet edemeyiz. Bu kişiler İngiliz parlamentosu tarafından yeterince iyi temsil edilmediklerini düşünebilirler. Ancak AP tarafından iyi temsil edildiklerini hissetmeliler çünkü onlar Avrupalı."