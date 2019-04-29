Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki durumla ilgili olarak, Türkiye ile imzalanan mutabakatı yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı Abdulkalam Momen ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Suriye’nin İdlib bölgesi ile ilgili sorularını cevapladı.

İdlib’deki son duruma ilişkin olarak Lavrov, Heyet Tahrir Şam’ın bölgede "ateşkes anlaşmasına uymak istemediğini ve bu yüzden sürekli provokasyonlar düzenlediğini" belirtti.

Rusya ile Türkiye arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Lavrov, "İdlib'deki durum ve diğer bölgelerde teröristlerin faaliyetleri sonsuza kadar devam edemez. Her şeyin sınırı var. Suriye hükümetinin kendi topraklarında kendi vatandaşlarının güvenliğini tamamen sağlama hakkına sahip olduğu gerçeğinden hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrin'in etrafına duvar ördürdüğü iddiası ile ilgili soruyu da cevaplandıran Lavrov, "Afrin’in etrafında duvar örülmesi ile ilgili bir şey duymadım. Türk yönetiminin Suriye topraklarında terörle mücadele eylemlerinin geçici olması özelliğini kesin bir dille ve birçok defa vurgulamasından hareket ediyorum. Fırat’ın doğusu ile ilgili olarak ise Türkiye ile 1998 tarihli Adana Mutabakatı temelinde karşılıklı iş birliğine hazır olan Suriye yönetimini destekliyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki durum

Rusya, Türkiye ve İran, Astana anlaşmaları çerçevesinde yaklaşık 4 milyon sivilin barındığı İdlib ili ve çevresini, 5 Mayıs 2017'de "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Söz konusu bölge, büyük ölçüde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Bölgede ılımlı muhalifler, yaklaşık 50 bin savaşçıya sahipken Heyet Tahrir Şam ve diğer unsurların yaklaşık 18 bin kişilik gücü mevcut.

Bölge, doğu, batı ve güneyden rejim güçlerince kuşatılmış durumda.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi güçlendirmek için vardığı mutabakata rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılarına devam ediyor. Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın saldırıları önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.