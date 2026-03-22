“Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı” diyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ve enerji rezervlerinin korunmasını talep etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların küresel etkilerine dikkat çekerek, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve bölgedeki enerji rezervlerinin korunması çağrısında bulundu.

Sanchez, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu’daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Küresel bir dönüm noktasındayız. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sanchez’in açıklaması, uluslararası toplumun enerji güvenliği ve bölgesel istikrar konularında daha fazla önlem alması gerektiğine vurgu yaptı.

